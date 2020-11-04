Seçimi kaybeden Kanye West, 2024’ü işaret etti

43 yaşındaki Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Kanye West, 12 eyalette katılabildiği seçimde yaklaşık 60 bin oy alarak Yeşil Parti ile Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geçti. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geride bıraktı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda başkanlık seçimini kaybettiğini kabul eden West, Beyaz Saray hayalinden vazgeçmediği göstererek, “KANYE 2024” yorumunu taşıyan bir fotoğrafını yayınladı.

Euronews’ta yer alan habere göre, oy sayımına geçilmeden Twitter’den bir açıklama yapan West, “Tanrı çok iyi. Bugün, hayatımda ilk kez ABD başkanlığı için oy verdim ve bunu gerçekten güvendiğim biri için yaptım… ben” diyerek heyecanını paylaştı.

“BÜYÜK AMERİKA VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz” demişti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kanye West’in esi Kim Kardashian West, eşinin ‘bipolar bozukluğu’ olduğunu belirterek Kayne için “merhamet” dilemişti.

Bu hastalığın ne kadar zor ve acı verici olduğunu sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini belirten televizyon yıldızı, kocasına “anlayış” gösterilmesini istemişti.

21 Grammy Ödülü olan Kanye West, yaptığı bir seçim kampanyasında kürtaja karşı olduğunu söyleyerek duygusal anlar yaşamıştı.

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