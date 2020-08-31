Son dakika… ABD’den flaş hamle: Türkiye’ye vermedikleri uçakları BAE’ye satacaklar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu danışmanlığını yapan damadı Jared Kushner, İsrail'den BAE'ye istihbarat alanındaki işbirliğini görüşmek üzere bu ülkeye giden üst düzey İsrail güvenlik heyetine eşlik ediyor.

Jared Kushner, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de F-35 satın alması için görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

İSRAİL KARŞI ÇIKIYORDU

İsrail, F-35 gibi son teknoloji savaş uçaklarının, ilişkiler normalleşse bile, BAE gibi yıllarca kendisine “düşman” statüsünde bulunan bir ülkeye satışına karşı çıkıyordu. Arap ülkelerinin de F-35 savaş uçağı satın almalarının, İsrail'in bölgedeki savunma teknolojisi üstünlüğüne sekte vuracağını savunuyordu. Ancak Kushner'in açıklaması, İsrail'in bu çekincesinden vazgeçebileceğinin işareti olarak yorumlandı.

TÜRKİYE PROJEDEN ÇIKARILDI

Türkiye başından bu yana F-35 projesi içinde yer alıyordu. F-35 savaş uçaklarını satın almakla yetinmeyen Türkiye, bu uçakların bazı parçalarının da üretimini üstlenmişti.

Ancak AKP hükümetinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine, Washington yönetimi Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye'nin parasını ödediği ve ABD'de Türk pilotlara eğitim için teslim edilen iki adet F-35 savaş uçağı da geri alınıp, ABD ordusu envanterine kaydedilmişti. Türkiye'deki F-35 parça üretimi de peyderpey başka ülkelere ve ABD'ye kaydırılmaya başlanmıştı.

TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİ SIKINTILI

Türkiye ile BAE son dönemde önce Libya konusunda, ardından da Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmişler, iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı.

Libya'da Türkiye'nin Trablus'taki Serrac hükümetine verdiği desteğe karşılık, BAE Mısır'la birlikte Libya iç savaşının diğer unsuru, ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter güçlerinin ve Tobruk meclisinin yanında yer almıştı.

Türkiye'nin Trablus yakınlarındaki Vatiyye Üssü’nde bulunan askeri teçhizatına yönelik geçen ay düzenlenen hava saldırısını kimse üstlenmemiş, ancak uluslararası basında saldırının Mısır’dan kalkan BAE'ye ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Son olarak BAE, Doğu Akdeniz'le hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Türkiye ile sıcak çatışmanın eşiğine gelen Yunanistan'ın yanında yer almış, Yunanlıların bölgede düzenledikleri askeri tatbikata uçaklar göndererek katılmıştı.

YUNANİSTAN DA F-35 İLE İLGİLENİYOR

Türkiye’nin en başından beri içinde olduğu F-35 projesinden dışlanmasının ardından, Yunanistan da projeye ilgisini beyan etmiş, uluslararası basında Yunanistan’ın F-35 savaş uçağı satın almak için ABD ile temasa geçtiği haberleri yayılmıştı.

BAE ve Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarına sahip olmaları halinde, projeden dışlanan Türkiye'ye karşı havada ciddi bir teknolojik üstünlük sağlamaları söz konusu olabilecek.