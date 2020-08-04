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Son dakika… Almanya’da gurbetçi alarmı: Türkiye’den gelenlerde corona virüsü çıktı

Türkiye’ye tatile gidip Almanya’ya dönen gurbetçilerin yüzde 2.5’unda corona virüsü tespit edildi. Sayı 5.000 yolcuda 51’e ulaştı. Bu rakam, Almanya’nın belirlediği standart olan 100 binde 50’nin yaklaşık 20 katı. Almanya, Türkiye’den dönenleri artık test yaptırmadan alandan çıkarmayacak.

Ali GÜLEN
12:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da gurbetçi alarmı: Türkiye’den gelenlerde corona virüsü çıktı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alarak İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa’daki diğer ülkelere oranla daha az yara alan Almanya’da gündem Türkiye’ye tatil gidip geri dönen gurbetçiler…

Almanya'da havaalanlarında ücretsiz ve mecburi corona virüsü testleri devam ederken Türkiye, Mısır, Fas ve İsrail'den gelen 160 uçaktaki yolcuların yarısına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre yolcuların yüzde 2.5’unda corona virüsü tespit edildi.

Almanya'nın risk bölgesi ilan ettiği ülkelerden dönenlerin büyük çoğunluğunu ise Almanya'da çalışan ya da yaşayan ve anavatanlarına gidip gelen kişiler oluşturuyor. Bu insanların çoğu da Türk. Bazı yolcular, son 48 saat içinde corona virüsü testi yaptırıp negatif sonuç aldığı için son bir haftada 15 bin yolcunun test edildiği, testten geçmeyenlerin mecburen 14 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Almanya’da havalimanlarında corona virüsü testi böyle yapılıyor
LOKASYON: Test merkezleri gelişteki gümrüklü alanda yer alıyor. Genellikle de bavulların geldiği bölüme yakın yerde. Yolcular, sağlık kartını, kimliğini ve uçuş kartını göstererek test yaptırıyor. Testten önce bölgeden çıkmak yasak.
TEST KABİNİ: Burada doktorlar, hemşireler ya da sağlık kasalarının doktorları, burun ve ağızdan numune alıyor.
Test kabinlerine sadece tek kişi girebiliyor. Maskesiz içeri girmek ise yasak.
ÇIKIŞ İZNİ: Risk bölgesi ilan edilen ülkelerden gelenler, test sonuçları açıklanana kadar evlerinde karantinada kalmak koşuluyla, çıkabiliyor. Testten kaçanlara ceza var.
İNCELEME: Örnekler, her gün belirlenen miktarlarda numuneyi laboratuvarlara gönderiyor. Orada DNA testi yapılıyor.
TEST SONUÇLARI: 2-3 gün içerisinde online olarak kişiye sonuç bildiriliyor. Sonuç pozitif ise laboratuvar ilgili Sağlık Bakanlığı birimine haber veriyor. Buna göre sağlık önlemleri alınıyor. Sonuç negatif ise karantina bitiyor ve ülkedeki genel corona virüsü kurallarına göre davranılıyor.

20 KAT FAZLASI

Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück ve diğer havalimanlarından ülkeye girenler için test merkezleri bulunuyor. Gurbetçilerdeki yüzde 2.5'luk oran corona pozitif oranı Alman yetkililerin belirlediği sınırın üzerinde kalıyor.

Sadece Köln/Bonn havaalanında günde ortalama 600 test yapılıyor. 18 ile 31 Temmuz arasında 5000 test yapıldı ve 51 corona vakası tespit edildi. Bu oran, Almanya'nın belirlediği her yüz bin kişide 50 sayısını 20 kat aşmak anlamına geliyor. Test yaptırmayanlar alanlardan çıkarılmıyor ve testten kaçınanlar ise Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.
SAĞLIK BAKANI ŞOK GEÇİRDİ
Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yetkilileri, dönen gurbetçilerdeki yüksek Covid-19 oranıyla şok geçirdi. Eyalet Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann, “Virüslü oranı çok yüksek. Risk bölgelerinden dönenler, diğerlerine virüs bulaştırabileceğini bilmeli ve ona göre davranmalı” diye uyardı.

Berlin ve Dresden'deki havalimanlarında da virüslü yolcular tespit edildi. Bu kişiler hemen karantinaya alınırken temas da yasaklandı.

Almanya'da corona virüsü testleri, test merkezlerinde ücretsiz yapılıyor. Bunun dışında, bir yere seyahat etmek isteyen ve son anda özel test yaptırmak zorunda kalanlar ise para ödüyor. Tatilden ya da risk bölgelerinden dönenlere de testler ücretsiz.

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