Son dakika… Almanya’da gurbetçi alarmı: Türkiye’den gelenlerde corona virüsü çıktı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alarak İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa’daki diğer ülkelere oranla daha az yara alan Almanya’da gündem Türkiye’ye tatil gidip geri dönen gurbetçiler…

Almanya'da havaalanlarında ücretsiz ve mecburi corona virüsü testleri devam ederken Türkiye, Mısır, Fas ve İsrail'den gelen 160 uçaktaki yolcuların yarısına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre yolcuların yüzde 2.5’unda corona virüsü tespit edildi.

Almanya'nın risk bölgesi ilan ettiği ülkelerden dönenlerin büyük çoğunluğunu ise Almanya'da çalışan ya da yaşayan ve anavatanlarına gidip gelen kişiler oluşturuyor. Bu insanların çoğu da Türk. Bazı yolcular, son 48 saat içinde corona virüsü testi yaptırıp negatif sonuç aldığı için son bir haftada 15 bin yolcunun test edildiği, testten geçmeyenlerin mecburen 14 gün karantinada kalacağı belirtildi.



20 KAT FAZLASI

Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück ve diğer havalimanlarından ülkeye girenler için test merkezleri bulunuyor. Gurbetçilerdeki yüzde 2.5'luk oran corona pozitif oranı Alman yetkililerin belirlediği sınırın üzerinde kalıyor.

Sadece Köln/Bonn havaalanında günde ortalama 600 test yapılıyor. 18 ile 31 Temmuz arasında 5000 test yapıldı ve 51 corona vakası tespit edildi. Bu oran, Almanya'nın belirlediği her yüz bin kişide 50 sayısını 20 kat aşmak anlamına geliyor. Test yaptırmayanlar alanlardan çıkarılmıyor ve testten kaçınanlar ise Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

SAĞLIK BAKANI ŞOK GEÇİRDİ

Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yetkilileri, dönen gurbetçilerdeki yüksek Covid-19 oranıyla şok geçirdi. Eyalet Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann, “Virüslü oranı çok yüksek. Risk bölgelerinden dönenler, diğerlerine virüs bulaştırabileceğini bilmeli ve ona göre davranmalı” diye uyardı.

Berlin ve Dresden'deki havalimanlarında da virüslü yolcular tespit edildi. Bu kişiler hemen karantinaya alınırken temas da yasaklandı.

Almanya'da corona virüsü testleri, test merkezlerinde ücretsiz yapılıyor. Bunun dışında, bir yere seyahat etmek isteyen ve son anda özel test yaptırmak zorunda kalanlar ise para ödüyor. Tatilden ya da risk bölgelerinden dönenlere de testler ücretsiz.