Son dakika… Beyrut’taki patlamada 6 Türk vatandaşı yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde dün yerel saatle 18:00 sularında meydana gelen patlama ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı.

Korkunç patlamanın ardından bugün de son yılların en korkunç felaketini yaşayan ülkede Kızıl Haç yetkilileri ölenlerin sayısının 100’e ulaştığını açıkladı. Yetkililer 4 bin insanın da yaralandığını duyururken, çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığını ve bu sebeple yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde 2 Türk vatandaşının patlamada yaralandığını duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yeni bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısının 2’den 6’ya çıktığını duyurdu. Yaralı Türk vatandaşlarından 5'i hafif yaralı olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ameliyat olan bir Türk vatandaşının da durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşların aileleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.



BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ DE HASAR GÖRDÜ

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl da dünkü patlamanın ardından bölgedeki büyükelçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Çakıl patlama nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği’nin camlarının kırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün mevkidaşı Mişel Avn ile telefon üzerinden görüşmüştü. Avn’a taziye dileklerini sunan Erdoğan, talep gelmesi durumunda Lübnan’a yardım gönderilebileceğini de dile getirmişti.