Son dakika… Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mars görevi resmen başladı

Petrole olan bağımlılığını azaltmak için son dönemde farklı yollar arayan Birleşik Arap Emirlikleri, Mars’a ilk kez bir uydu gönderdi.

Japonya ile ortak geliştirilen projenin ilk meyvesi olan Hope (Türkçesi Umut) isimli mekik TSİ 01:00 sularında Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden gönderildi.



7 aylık bir yolculuk sonucunda Kızıl Gezegen lakaplı Mars’a gitmesi beklenen uydu Mars’ın atmosferiyle ilgili verileri ve bilgileri Dünya’ya gönderecek.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla geçen hafta içerisinde fırlatılma süreci iki kez ertelenen 1.3 ton ağırlığındaki Hope’un ardından ABD ve Çin’in de bu ay içerisinde uydularını Mars’a göndermesi bekleniyor. İki ülke de Mars’ın yüzeyinde keşif yapacak araçlarının hazırlıklarının tamamlanmaya yakın olduğunu açıklamıştı.