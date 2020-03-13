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Son dakika… Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

17:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsüyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Corona virüsü salgının nedeniyle 85 kişinin karantina altına alındığı Brezilya’da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da virüs testleri pozitif çıktı.

Bolsonaro’da virüs tespit edilmesinin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrildi.

Görüşmenin ardından Başkan Trump, Bolsonaro ile el sıkışmasına rağmen Corona virüs testine gerek olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (FOTO: Reuters)

Trump ve Bolsonaro’nun ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’in Corona virüsü (Covid-19) taşıdığı tespit edilmişti.

Görüşmede yer alan Senatör Lindsey Graham ise kendini karantina altına aldığını açıklamıştı. (İHA)

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ABD Brezilya Corona Donald Trump son dakika
Son güncelleme: 17:55 13.03.2020
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