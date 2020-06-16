Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin-Hindistan sınırında gerilim: 3 asker hayatını kaybetti

Hindistan ordusu, bir subay ve iki askerinin Çin askeri birlikleriyle sınırda yaşanan "şiddetli bir çatışma" sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin-Hindistan sınırında gerilim: 3 asker hayatını kaybetti

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada çatışmanın dağlık Ladakh bölgesinde bulunan Galwan Vadisi’nde yaşandığı belirtildi.

Açıklamada çatışmaların tırmanmasını önlemek için iki ülkeden üst düzey askeri yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise çatışmayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü duyuruldu.

Reuters’ın aktardığına göre Asya’nın iki önemli ülkesi arasında Himalayalar boyunca uzanan 3 bin 500 km’lik sınır bölgesiyle ilgili çözülmemiş sorunlar var. İki ülke arasında 1962’deki savaştan bu yana büyük çaplı çatışma yaşanmamıştı.

asker Asya çatışma Çin Dışişleri Bakanlığı Hindistan son dakika
Son güncelleme: 12:48 16.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more