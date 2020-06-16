Son dakika… Çin-Hindistan sınırında gerilim: 3 asker hayatını kaybetti

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada çatışmanın dağlık Ladakh bölgesinde bulunan Galwan Vadisi’nde yaşandığı belirtildi.

Açıklamada çatışmaların tırmanmasını önlemek için iki ülkeden üst düzey askeri yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise çatışmayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü duyuruldu.

Reuters’ın aktardığına göre Asya’nın iki önemli ülkesi arasında Himalayalar boyunca uzanan 3 bin 500 km’lik sınır bölgesiyle ilgili çözülmemiş sorunlar var. İki ülke arasında 1962’deki savaştan bu yana büyük çaplı çatışma yaşanmamıştı.