Son dakika… Corona virüsünde müjdeli haber geldi: Hastaneler kapandı

Türkiye’de resmi rakamlara göre 98 kişinin hastalandığı ve bir kişinin de ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili küresel korku ve panik devam ederken, Çin’den flaş açıklamalar geldi…

Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…

Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı. 2.000 yatak kapasiteli iki hastaneye artık ihtiyaç olmadığı açıklanırken, Çin hükümeti tarafından çekilen bir videoda doktorların hastane kapısı önünde maskelerini çıkararak gülümsediği görülüyor.

103 YAŞINDAKİ HASTA KURTARILDI

Öte yandan Wuhan’da tedavi olan Zhang Guangfen isimli bir kadının da iyileştiği duyuruldu. 103 yaşındaki kadının 6 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından iyileştiği belirtilirken, gazetecilere açıklama yapan doktor Zeng Yulan, “Başka bir sağlık sorunu olmadığı için iyileşti” dedi.

DOMUZ GRİBİ, HIV VE SITMA İLACI VERDİLER

Hindistan’dan da corona virüsü ilacıyla ilgili bir açıklama geldi… Hindistan’ın Jaipur kentindeki Sawai Man Singh Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi gören İtalyan bir hastaya HIV, domuz gribi ve sıtmada kullanılan ilaçlardan bir “ilaç karışımı” yapıldığı açıklandı.

Doktorlar, corona virüsü hastasının bu ilaç kokteyline olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE’NİN EN GENÇ ÖLÜMÜ

İngiltere’de 45 yaşındaki Craig Ruston, corona virüsü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi… 2018 yılından beri motor nöronlarındaki rahatsızlıkla mücadele eden 45 yaşındaki Ruston, İngiltere’de yaşamını yitiren en genç insan oldu.

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Ruston’ın eşi Sally, Facebook sayfasından, “Müthiş Craig’im yaşamını yitirdi. Kalbimiz kırıldı. Geçen hafta salı günü iyi hissetmiyordu ve hastaneye kaldırıldı. 6 gün karantinada kaldı. Craig’in göğsündeki enfeksiyonun Covid-19 olduğunu doğrulamışlardı” dedi.

CORONA VİRÜSÜ YUVA YIKTI

Öte yandan corona virüsü salgını, çapkın bir adamın yuvasını yıktı… İngiliz tabloid basınında yer alan haberde, 30’lu yaşlarının sonundaki bir adam, “metresi” ile gittiği İtalya’da corona virüsü kaptı…



Eşine iş gezisi bahanesiyle İngiltere’de başka bir şehre gideceğini söyleyen adamın, sevgilisiyle birlikte İtalya’da “kaçamak” yaptığı, adamın corona virüsü olmasının ardından ortaya çıktı.



İsmi açıklanmayan hasta ile ilgili İngiliz basınına konuşan doktorlar, “Eşini kandırmak için doğru yönlendirmelere sahipti fakat corona virüsü salgını bütün planını bozdu. Kendisi şu an panik içinde ama bunun sebebi corona virüsü değil, foyasının ortaya çıkması. Uçuş yasaklarından önce ülkeye geldiği için çok rahat” dedi.

4 Mart’ta corona virüsüne yakalandığını açıklayan İngiliz aktör İdris Elba, hastalığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinden kaptığını iddia etti… Kişisel Twitter hesabından bir video paylaşan ve sağlık durumuyla ilgili bilgi veren 47 yaşındaki aktör durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Elba, geçen hafta içerisinde bir etkinlik dolayısıyla Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau ile bir araya geldiğini söyledi. Trudeau ile Wembley’de katıldığı etkinlikte karşılaştığını söyleyen Elba, durum ile ilgili güncelleme yapacağını söyledi. Elba ve Trudeau’nun katıldığı etkinlikte Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton da boy göstermişti.

KANADA VE ABD SINIRLARI KAPATIYOR

Kanada basını, ABD ve Kanada’nın sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını yazdı. Globe and Mail’in resmi kaynaklara dayandırdığı haberde iki ülke arasındaki sınırların zorunlu olmayan seyahatlere kapanacağı belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği belirtildi. Kanada pazartesi gününden itibaren ABD ve Kanada vatandaşları haricinde diğer ülkelerden turistlerin ülkeye girişini durdurmuştu. Son resmi verilere göre Kanada’da 441 corona virüsü vakası ve 4 ölüm yaşanırken, ABD’de 4.744 corona virüsü tespit edildi ve 87 kişi yaşamını yitirdi.

BİR KÖPEK ÖLDÜ

Corona virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması da Hong Kong’tan geldi… Sahibinden Covid-19 bulaşan pomerian cinsi köpeğin yaşamını yitirdiği açıklandı. Geçen hafta 60 yaşındaki sahibi Yvonne Chow Hau Yee’den hastalık bulaşan köpek bir süre karantinada kalmış ve “insandan hayvana geçen ilk vaka” olarak tarihe geçmişti.

Yetkililer 17 yaşındaki köpeğin karantinadan çıkarıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.