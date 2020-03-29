Son dakika… Corona virüsünde şaşırtan oran: Türkler kolonyaya, Fransızlar prezervatife hücum etmiş

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü birçok ülkenin alışkanlık ve önceliklerini de gözler önüne serdi… Corona virüsü krizinin hız kazanmasıyla birlikte farklı ülke vatandaşlarının süpermarketlerden hangi ürünleri satın aldığı ortaya çıktı.

Savaş ve kıtlık dönemlerinde un, bulgur, bakliyat, yağ ve şeker depolayan Türk halkı, corona virüsü salgını günlerinde kolonyaya hücum etti. Diğer ülkelerden gelen sonuçlar ise bir hayli farklı.

İŞTE ÜLKE ÜLKE CORONA VİRÜSÜ TÜKETİMİ

ALMANYA/ TUVALET KAĞIDI

Corona virüsüne karşı zamanında müdahale ederek Avrupa’daki diğer ülkelere oranla çok daha iyi bir konumda olan Almanya’da salgın haberlerinin artmasıyla birlikte Almanlar tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerine hücum etti. Ülkede süpermarketler, temizlik malzemeleri satan mağazalar ve eczaneler en çok uğranılan yerler oldu. Talep o kadar yükseldi ki, bir süre önce bir paket tuvalet kağıdının fiyatı online satış yapan yerlerde 20 Euro'ya kadar yükseldi.

ABD/ SİLAH

ABD’de her kriz zamanında olduğu gibi bu krizde de durum pek değişmedi. Yiyecek ve içecek temininin yanı sıra ABD’liler silah satan yerlere hücum etti. Birçok silah mağazasında ürünler tükenirken sadece silah değil, bol miktarda cephane de satıldı.

İTALYA/ MAKARNA VE ŞARAP

Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da en çok makarna satıldı. 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da Türkiye gibi taharet musluğunun yaygın olması sebebiyle tuvalet kağıdına çok fazla hücum olmadı. Bunun yerine en çok makarna ve şarap satıldı.

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İSPANYA/ HAMUR İŞİ VE ŞARAP

5982 kişinin öldüğü ve 73 binden fazla kişinin hasta olduğu İspanya'da da makarna ve hamur işi ile şarap en çok rağbet gören ürünler oldu. Tuvalet kağıdına çok büyük talep patlaması olmadı.

HOLLANDA/ UYUŞTURUCU

Belirli bir oranda esrarın serbest olduğu ülkede, gençler bu ürünlerin içildiği ve satıldığı yerler kapanmadan önce, kendi içecekleri uyuşturucuları depoladı. 6 Nisan'a kadar kapalı kalacak olan uyuşturucu içilen cafe-barların önünde kuyruklar oluştu.

TÜRKİYE/ KOLONYA

Aslı Köln'den gelen ve “4711 Köln suyu” olarak bilinen, kolonya (Kologne) dediğimiz hafif parfüm, corona krizinde baş tacımız oldu. İçerdiği yüksek oranda alkol nedeniyle bir dezenfeksiyon maddesi olarak kullanılan kolonya, Türkiye’de en çok satılan ürünlerin başında geliyor.

FRANSA/ŞARAP VE PREZERVATİF

37 binden fazla vakanın görüldüğü Fransa, diğer ülkelerden başka bir ürüne yöneldi… Corona virüsü krizi yaşandığı günlerde Fransa’da prezervatif ve şarap satışları patladı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ/AĞRI KESİCİ

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da corona alışverişleri diğer ülkelerden çok farklı oldu. İskandinav ülkelerinde ağrı-kesici ve ateş düşürücülerle, insüline büyük rağbet vardı. Bu bölgede son dönemde eczanelerden bunlar talep ediliyor.

BULGARİSTAN/ TURUNÇGİL

Komşumuz Bulgaristan ise kendini turunçgillere vurmuş durumda. Bulgarlar, bol bol limon, portakal ve benzeri ürünler satın alıyor.

İSVİÇRE/ DONDURULMUŞ GIDALAR

İsviçre de, nüfusa oranla corona virüsü vakalarının yoğun görüldüğü bir ülke. Bu ülkede en çok dondurulmuş hazır ürünler, sebze ve Almanya’da olduğu gibi tuvalet kağıdı satılıyor.