Son dakika… Corona virüsünde son durum: Bir şirket daha aşı yarışına girdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili bugün sıcak gelişmeler arka arkaya yaşandı…

Corona virüsünün Orta Doğu’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran’da güncel istatistik ve veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığı bilgilere göre son 24 saatte 138 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sınır komşumuz İran’da ölü sayısı 3 bin 36’ya yükseldi. Resmi rakamlara göre vaka sayısı sie 2987 artarak 47 bin 593’e ulaştı.

İSPANYA’NIN EN ÖLÜMCÜL GÜNÜ

İran’dan gelen bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İspanya, son 24 saatteki güncel verileri paylaştı… İspanyol yetkililer, son corona virüsü vakalarıyla birlikte ülkede toplam vaka sayısının 100 bin sınırını geçtiğini açıkladı.

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Ülke genelinde 102 bin 136 corona virüsü vakası tespit edilirken, son 24 saat içerisinde 864 ölüm gerçekleştiği belirtildi. Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da toplam ölü sayısı 9053’e çıktı.

İspanya'nın çok okunan ulusal gazetesi El Pais, ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının son 5 gündür en az 800 olarak kayıtlara geçtiğini okurlarına hatırlattı. El Pais'nin haberinde ülkede bir günde raporlanan ölüm sayısının en yüksek olduğu günün dün olduğu belirtildi.

Corona virüsü ile ilgili umut veren bir gelişme ise İngiltere merkezli sigara üreticisi British American Tobacco’dan geldi… Çok uluslu şirket, Covid-192a karşı bir aşı geliştirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu.

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Şirket tütün yapraklarından elde edilecek bir formül ile corona virüsü aşısı üretmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Genetiğiyle oynanmış tütün yapraklarından elde edilecek formül ile aşı çalışmalarının Kentucky BioProcessing isimli şirket ile ortak yapıldığı belirtildi. British American Tobacco’nun Bilimsel Araştırma Birimi’nin Direktörü Dr. David O’Reilly, Kentucky BioProcessing’teki klinik öncesi testlerin devam ettiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı itibariyle şirket haftada 3 milyon doza kadar aşı üretilebileceği belirtildi. Kurum tarafındna yapılan açıklamada, “TÜtün üretme teknolojisi sayesinde bütün hükümetlerle ve paydaşlarla Covid-19 ile mücadelede birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu söylemek isteriz” ifadesi kullanıldı.

İTALYA’DA YASAKLAR UZATILDI

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya’da sokağa çıkma yasakları 13 Nisan’a uzatıldı… İtalya Sağlık Bakanı Roberto Spenaza, verilerde pozitif işaretler olduğunu söyledi.

Spenaza, “Vaka sayısındaki artışın yavaşlaması, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü salgınına en iyi müdahale eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da vaka sayısındaki artış sürüyor… Önceki gün 4 bin 615 vaka görülen Almanya'da dün 5.453 vaka görüldü. Robert Koch Enstitüsü'nün resmi verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 67.366'ya çıktı.

Almanya'da son 24 saatte yaşanan ölüm sayısı da 149 arttı. Resmi rakamlara göre Almanya'da 732 kişi yaşamını yitirdi.

HOLLANDA’DA DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Hollanda’dan da corona virüsü ile ilgili son 24 saatteki gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı… Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 134 artarak 1173’e çıktığını duyurdu.

Ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı ise 1019 artarak 13.614’e çıktı.

PUTIN GÖREVİNİN BAŞINDA

Toplam 2777 vakanın görüldüğü ve 24 kişinin de yaşamını yitirdiği Rusya’dan flaş bir açıklama geldi… Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevinin başında oluğu belirtildi.

Dün yapılan açıklamada, Putin’in toplantı yaptığı bir hastanenin baş hekiminde corona virüsü tespit edilmiş fakat Putin’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Bugün Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in görevine devam ettiği ve sanal ortamda toplantı yaptığı belirtildi.

3 ÜLKEDE CORONA VİRÜSÜ YOK

Resmi rakamlara göre ise 3 ülkede corona virüsü henüz tespit edilmedi… Bunlar Marshall Adaları, Samoa ve Afrika ülkesi Malavi… İngiliz yayın kuruluşu BBC, bu ülkelerde henüz corona virüsü tespit edilmediğini duyurdu.

BBC’nin ilgili haberinde, “Bu ülkelerde corona virüsü yok fakat bazı ülkelerde corona virüsü testi yapılmadığı ya da verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için bu durum ortaya çıkmış olabilir” yorumu yapıldı.