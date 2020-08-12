Son dakika… Covid-19 aşısı gerilim yarattı: Atışmalar başladı

Rusya’nın Covid-19 aşısını tescillendirerek bir ilke imza atmasının ardından, ülkeler arasında aşı gerilimi ortaya çıktı…

Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan dünyanın ilk uydusuna ithafen “Sputnik V” adı verilecek aşının henüz son denemelerinin tamamlanmamasına rağmen duyurulmasına ABD ve Dünya Sağlık Örgütü’nden tepki gelirken bugün de Almanya bu ülkelere dahil oldu.

Dün DSÖ’nün önde gelen isimlerinden Jarbas Barbosa, “Rusya’nın geliştirdiği aşının güvenli olup olmadığına dair yeterli bilgimiz yok. Aşıyı üretenler belirli prosedürleri geçmeli” demişti.

“ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYORUM, ÇOK AZ ŞEY BİLİYORUZ”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da bugün, Rusya’nın COVID-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını belirterek, aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, “İlk olmak değil etkili, test edilmiş ve dolayısıyla güvenli bir aşıya sahip olmak önemli” dedi. Spahn, “Böyle bir aşıya güvenmek için, bir pandemi sırasında bile, çalışmaları ve testleri doğru bir şekilde yapmak ve özellikle bunları halka açık hale getirmek çok çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer açık olmadığı için bu aşı hakkında çok az şey biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İDDİALARIN SEBEBİ REKABET”

Bu açıklama ve tepkilerin ardından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko flaş bir açıklama yaptı. Interfax haber ajansına konuşan Murashko, aşının güvenli olmadığına dair iddiaları eleştirdi.

Murashko, “Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olmadığına yönelik iddialar asılsız ve tamamen rekabet yüzünden ortaya atıldı” dedi.