Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Lübnan açıklaması: Türkiye inşa etmeye hazır

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen amonyum nitrat faciası sonrası, bölgeye yardım eli uzatma çabaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu kapsamda Beyrut’a gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşen Oktay ve Çavuşoğlu, taziyeleri ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kritik ifadeler kullandı.

‘MERSİN’İ KULLANABİLİRLER’



Reuters’ın aktardığına göre Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Oktay, “Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır. Bu süreçte Lübnan’ın Mersin Limanı’nı kullanabileceğini ifade ettik” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN PAYLAŞIM



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Lübnan ile dayanışmamızı göstermek, dost ve kardeş Lübnan halkına destek olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile birlikte Beyrut´tayız” notunu düştü.