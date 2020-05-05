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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik çağrı: Herkes geri dönüp kontrol etsin

Fransa'da resmi olarak tespit edilen ilk corona virüsü vakasından neredeyse 1 ay önce hastalığa yakalanan bir kişinin olduğunu savunan araştırma Dünya Sağlık Örgütü'nü de harekete geçirdi. DSÖ, "Daha erken vakalar da olabilir. Ülkeler geriye dönük inceleme yapmalı" açıklamasını yaptı.

Çeviri: Mert YILMAZ
14:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik çağrı: Herkes geri dönüp kontrol etsin

Çin’in Wuhan kentinde resmi olarak Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyanın neredeyse her noktasına yayıldı. Virüsün çıkış noktasıyla ilgili tartışmalar hala sürerken, Fransa’da yapılan çarpıcı bir araştırma uluslararası basının gündemine oturdu.

24 HASTAYI İNCELEDİLER

Jean-Verdier Hastanesi Başhekimi Yves Cohen ve ekibi, ülkede corona vakası tespit edilmeden önce Aralık ve Ocak aylarında kendilerine başvuran soğuk algınlığı benzeri belirtilere sahip 24 hastanın örneklerini yeniden inceledi. Bu hastalardan 42 yaşındaki bir adamın corona virüsüne yakalandığı belirlendi.

Bu çalışmaya göre Cezayir asıllı bir balıkçı olan hastanın teşhisiyle, ülkedeki ilk corona virüsü vakası yaklaşık 1 ay geriye giderek 27 Aralık’a kadar uzanıyor. Cohen, hastanın son olarak Ağustos 2019’da ülke dışına çıkarak Cezayir’e gittiğini ifade etti.

‘DAHA ERKEN VAKALAR DA ÇIKABİLİR’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), büyük yankı uyandıran çalışmayla ilgili açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, söz konusu bulguların ‘şaşırtıcı olmadığını’ savundu.

Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu Cenevre’de konuşan Lindmeier, “Daha erken vakaların da ortaya çıkması muhtemel. Ülkeler, 2019’un sonundaki kayıtlarını incelemeli. Bu, dünyaya salgınla ilgili daha net bir resim sunabilir” dedi.

Resmi kayıtlara göre ilk üç vakanın 24 Ocak’ta Paris ve Bordeaux’da görüldüğü Fransa’da, şimdiye dek 25 bin 201 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 14:44 05.05.2020
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