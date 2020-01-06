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Son dakika… Flaş iddia: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor

ABD güçlerinin, Irak'tan 'güvenli çıkış' konusunda Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği belirtildi.

22:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Flaş iddia: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor

Fransız medyasında yer alan habere göre, bölgedeki ABD askerlerinin Irak’tan ‘güvenli çıkışı’ konusunda Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor…

ABD Irak son dakika
Son güncelleme: 23:01 06.01.2020
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