Son dakika… Flaş iddia: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor

Fransız medyasında yer alan habere göre, bölgedeki ABD askerlerinin Irak&#8217;tan &#8216;güvenli çıkışı&#8217; konusunda Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği iddia edildi.. Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-flas-iddia-abd-gucleri-iraktan-cekiliyor-5551997","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-flas-iddia-abd-gucleri-iraktan-cekiliyor-5551997","pageType":"yazi","pageIdentifier":5551997,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Flau015f iddia: ABD gu00fcu00e7leri Irak&#8217;tan u00e7ekiliyor"});aip('newsArticle', {"identifier":5551997,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-flas-iddia-abd-gucleri-iraktan-cekiliyor-5551997/","headline":"Son dakika&#8230; Flau015f iddia: ABD gu00fcu00e7leri Irak&#8217;tan u00e7ekiliyor","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Irak","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1578340787,"datePublished":1578340787,"dateModified":1578340915,"info":"{"seo_news":"false"}"});