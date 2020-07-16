Son dakika… Florida’da korkunç gün!

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD’de en büyük eyaletlerden olan Florida’da rekor ölüm ve vaka sayısı açıklandı.

Son 24 saatte yapılan testler sonucunda eyalette 13 bin 965 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ölümlerde ise salgının başından beri görülen en yüksek sayı açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre, Florida’da bugün corona virüsüne bağlı 133 can kaybı yaşandı.

Florida’da toplam 315 bin baka bulunuyor ve şu ana kadar 4 bin 677 can kaybı yaşandı.

Son 24 saatte yapılan testler sonucunda eyalette 13 bin 965 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ölümlerde ise salgının başından beri görülen en yüksek sayı açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre Florida’da bugün corona virüsüne bağlı 133 can kaybı yaşandı.