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Son dakika… İngiliz ajans duyurdu: S-400’lere corona ertelemesi!

Reuters'ta yer alan habere göre, bir Türk yetkili S-400'lerin kurulumu için açıklanan sürenin corona salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
19:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiliz ajans duyurdu: S-400’lere corona ertelemesi!

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Nisan ayı içinde kurulması bekleniyordu.

ABD ile Türkiye arasında derin bir krize neden olan S-400’lerin corona salgınından etkilendiği ortaya çıktı.

Türkiye hava savunma sistemi olarak Rus S-400’leri tercih etmişti. Reuters

TÜRK YETKİLİ REUTERS’A AÇIKLADI

Bir Türk yetkilinin Reuters’a verdiği bilgilere göre, Türkiye ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle S-400’leri aktif hale getirmeyi erteledi.

Yetkilinin, “S-400’leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Covid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” dediği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yorum yapmadığı söylenen haberde, S-400’lerin kurulumunun birkaç ay alabileceği belirtildi.

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Son güncelleme: 20:05 20.04.2020
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