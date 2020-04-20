Son dakika… İngiliz ajans duyurdu: S-400’lere corona ertelemesi!

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Nisan ayı içinde kurulması bekleniyordu.

ABD ile Türkiye arasında derin bir krize neden olan S-400’lerin corona salgınından etkilendiği ortaya çıktı.

TÜRK YETKİLİ REUTERS’A AÇIKLADI

Bir Türk yetkilinin Reuters’a verdiği bilgilere göre, Türkiye ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle S-400’leri aktif hale getirmeyi erteledi.

Yetkilinin, “S-400’leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Covid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” dediği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yorum yapmadığı söylenen haberde, S-400’lerin kurulumunun birkaç ay alabileceği belirtildi.

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