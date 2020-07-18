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Son dakika… İran dehşet verici rakamı açıkladı: Tam 25 milyon…

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınından etkilenen İranlı sayısını 25 milyon olarak açıkladı. 

Sozcu.com.tr
12:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran dehşet verici rakamı açıkladı: Tam 25 milyon…

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran’ın nüfusu kayıtlarda 81,8 milyon olarak görülüyor.

Corona virüsü ile Ulusal Mücadele Kurulu tarafından hazırlanan raporu paylaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Tahminimiz, 25 milyon İranlının bu virüse yakalandığı yönünde 30-35 milyon kişinin daha gelecek aylarda virüse enfekte olmasını tahmin ediliyoruz” dedi.

Ruhani’nin açıkladığı rakamlar, devletin bugüne kadar açıkladığı resmi rakamlarla kıyaslanabilecek boyutta değil. Tahran Yönetimi, beş ay önce ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana 269 bin 440 kişiye Covid-19 teşhisi koyulduğunu açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, cuma günü itibarıyla corona virüsünden ölenlerin sayısını ise 13 bin 791 olarak duyurmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona Cumhurbaşkanı İran son dakika Tahran
Son güncelleme: 12:40 18.07.2020
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