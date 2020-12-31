Son dakika… İran’dan gerilimi yükselten açıklama: Savaş bahanesi arıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden ABD-İran arasında tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ı etiketlediği paylaşımda Zarif, “ABD’deki corona virüsü salgınıyla mücadele etmek yerine Trump, B52’leri ve donanmayı bölgemize göndererek milyarlarca dolar harcıyor. Irak’tan aldığımız istihbarat, onların savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduğunu tespit etti. İran savaş aramıyor fakat halkını, güvenliğini ve menfaatini açıkça ve doğrudan koruyacaktır” ifadesini kullandı.

ABD-İRAN HATTINDA NE OLMUŞTU?

2020’nin ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani, Irak’ta ABD’nin suikastina uğrayarak yaşamını yitirmişti.

3 Ocak’ta yaşanan bu olay sonrasında hem bölgede hem de Washington-Tahran hattında tansiyon yükselmişti.