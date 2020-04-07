Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 13 bin 798’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ikinci ülke olan İspanya'dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede son dört gündür düşüş eğilimi gösteren günlük can kaybı sayısı yeniden arttı.

2 Nisan’da 950’ye ulaşarak zirve yapan ölü sayısı takip eden günlerde düşüşe geçmiş, son olarak dün 637 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bugün Sağlık Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin paylaşılan verilerde, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 743 olduğu duyuruldu.

Böylelikle toplam ölü sayısı 13 bin 55’ten 13 bin 798’e, toplam vaka sayısı ise 135 bin 32’den 140 bin 510’a yükseldi.

Başbakan Pedro Sanchez, ülke genelindeki OHAL kararının 26 Nisan’a kadar uzatma kararı almıştı.

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