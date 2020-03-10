Son dakika… İtalya korkutuyor! Bir günde 168 kişi daha öldü

İtalyan sağlık yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre İtalya’da bugün 168 kişi daha Corona virüsünün kurbanı oldu.

Önceki gün ölü sayısı 463 olarak açıklanmıştı, bugün yapılan açıklamada ise ölü sayısının 631’e yükseldiği belirtildi.

Worldometers’a göre İtalya’daki vakaların 877’sinin durumu kritik, 1004 kişi ise tedavi edilmiş durumda.

VAKA SAYISINDA DA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Kuzey İtalya’da başlayan salgında dünkü vaka sayısı 9172 olmuştu. An itibariyle vaka sayısı 10149’a yükseldi.

Dün Başbakan Conte, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin bütün ülkeyi kapsadığını belirtmişti.

Conte halka açık bütün etkinliklerin yasaklandığını belirterek okulların 3 Nisan’a kadar tatil edildiğini duyurmuştu.

İtalya’nın komşusu Slovenya, bu ülke ile olan sınırlarını kapattığını açıkladı. Fransa ve İspanya ise İtalya’ya yapılan bütün uçuşları askıya aldı.

Portekiz’in çarşamba gününden itibaren İtalya’ya tüm gidiş-geliş yolcu uçuşlarını 14 gün boyunca durdurduğu açıklandı.

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