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Son dakika… John Travolta’nın eşi öldü

Ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
09:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… John Travolta’nın eşi öldü

ABD’li oyuncu John Travolta’nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi… Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston’ın yaklaşık 2 yıldır meme kanseriyle mücadele ettiği açıklandı.

Travolta, sosyal medya hesabından, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti” ifadesini kullandı.

John Travolta ve Kelly Preston, kızları Ella Bleu ile birlikte.  (Fotoğraf: Reuters)

Honolulu’da dünyaya gelen ve 1985 yılında yayınlanan romantik komedi Mischief’te başrol aldıktan sonra birçok filmde rol alan Preston, Travolta ile The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Çift 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti.

Çiftin 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.

oyuncu son dakika
Son güncelleme: 09:52 13.07.2020
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