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Son dakika… Kan donduran görüntü: Çivili sopalarla saldırmışlar

Önceki gün dünyanın diken üzerinde izlediği Keşmir'deki gerilimin detayları ortaya çıktı. Pazartesi günü Hindistan askerleri ile Çin askerlerini karşı karşıya getiren gerilimde 20 Hint askeri ölmüş ve 43 Çinli de yaralanmıştı. Hindistan, bugün Çinlilerin kullandığı çivili sopaları uluslararası kamuoyuna gösterdi.

Sozcu.com.tr
14:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kan donduran görüntü: Çivili sopalarla saldırmışlar

Corona virüsü ve doğal felaketlerle zor günler geçiren Dünya, pazartesi günü Keşmir’de yaşanan gerilimi dikkatle yakından izledi… Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan’a ait ordular sık sık gerilime sebep olan Keşmir’de karşı karşıya geldi.

Ordular dağlık bölgede çatışırken yaşananlarda 20 Hint askeri yaşamını yitirdi, 43 Çinli asker ise yaralanmıştı. Yaşananların ardından Çin yönetimi, Hindistanlı yetkililerle barışçıl şekilde bu krizi çözmek konusunda anlaştıklarını açıklasa da Hindistan’dan şaşırtan bir hamle geldi.

Hint yönetimi, Çinli askerlerin nasıl saldırdığını ve kullandıkları silahları uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Çinli askerlerin çivili sopalarla saldırdığını ve birçok askerlerinin üzerine taşlar fırlattığını açıklayan Hindistan, çok sayıda askerin uzuvlarının da kesildiğini öne sürdü.

Bu konuyla ilgili Çin’den bir açıklama gelmedi.

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Son güncelleme: 14:31 18.06.2020
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