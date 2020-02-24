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Son dakika… Libya’dan zehir zemberek açıklama: Savaş suçlusu

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya'da sıcak bir gelişme yaşandı... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac çok sert açıklamalarda bulundu. Serrac, ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter hakkında "savaş suçlusu" dedi.

Sozcu.com.tr
13:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Libya’dan zehir zemberek açıklama: Savaş suçlusu

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde bir konuşma yapan Serrac, sivillerin ve okulların bombalandığına dikkat çekti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, hazırladığı posteri göstererek, Hafter güçlerinin verdiği zararı gözler önüne serdi.

Serrac, “Çatışmalar ve saldırılar dolayısıyla çocuklar eğitim görme haklarından oldu ve okullar kapatıldı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve bunlara silah sağlayanlar sorumlu tutulmalıdır” dedi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı, barış ve istikrar yolunu tercih edeceklerini açıklarken, ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter hakkında ise “Savaş suçlusu” dedi.

Birleşmiş Milletler Libya son dakika
Son güncelleme: 13:32 24.02.2020
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