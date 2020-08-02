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Son dakika… Mısır’dan Türkiye açıklaması: İhlal ve saldırı

Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
14:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mısır’dan Türkiye açıklaması: İhlal ve saldırı

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Türkiye’nin geçen ay yayımladığı Navtex’in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır’ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı” anlamına geldiği kaydedildi.

NAVTEX’İN SEKİZİNCİ MADDESİNDE
Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyle ihlalin, Navtex’in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı.

Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri. Türkiye’nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı. Ankara, son olarak müzakerelere alan açmak için, sismik araştırmalarına ara verebileceğini söylemişti. (BBC Türkçe)

Ankara Dışişleri Bakanlığı Mısır saldırı son dakika TÜRKÇE Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 14:34 02.08.2020
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