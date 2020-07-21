Son dakika… Pentagon açıkladı: Türkiye’nin F-35’lerinin akıbeti belli oldu

Geçen yıl ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimlerin sonucunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili yeni bilgileri Pentagon kamuoyu ile paylaştı.

Savunma sanayi üzerine yayın yapan DefenseNews.com isimli internet sitesi, Türkiye’nin birçok ülkenin dahil olduğu F-35 programından çıkarılmasının ardından açıkta kalan F-35A’ların akıbetini yazdı. ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Lockheed Martin tarafından Türkiye için üretilen 8 adet F-35A’yı satın alacaklarını duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-35A satın alacağı açıklanırken bunların 2020 bütçesinden ödeneceği kaydedildi.

Geçen yıl temmuz ayında Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından, Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve ABD’deki askeri üslerde eğitim gören pilot ve çalışanlar Türkiye’ye gönderilmişti. Türkiye bu projenin başında 100 adet F-35A satın almak istediğini duyurmuştu.