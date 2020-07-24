Son dakika… Rusya’nın ikinci aşısı insanlı deneylere başlıyor

Sibirya Vector Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya’da corona virüsüne karşı geliştirilen ikinci aşı olan Covid-19 aşısının insalı deneylere başlayacağı tarih belli oldu.

Uzmanlar aşının insanlar üzerinde 27 Temmuz’da başlayacak deneylerde deneneceğini açıkladı.

Gamaleya Enstitüsü tarafından Moskova’da geliştirilen bir başka aşı ise insalı deneylerinin ilkini bu ay içinde tamamladı.

Sonuçlarının olumlu olduğu belirtilen aşının son baharda seri üretime geçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE DE DENENECEK İDDİASI

DHA’nın iki gün önceki haberine göre, Covid-19 karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Rusya, deneylerin üçüncü etabında aşının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden toplam 100 kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

Aşının, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirildiğini açıklayan ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını söyleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü Kiril Dmitriyev, deneylerin Ağustos ayındaki üçüncü etabına Türkiye gibi ülkelerden de katılımın olacağını belirtmişti.

İlk etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden 100 kişide aşının deneneceği ifade etmişti.

Şu anda devam eden ikinci etap çalışmalarının 3 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Dmitriyev, Rusya'da yakın zamanda ülke nüfusunun üçte birini kapsayan yaklaşık 50 milyon kişiye aşı yapılacağını söylemişti.

Aşı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını belirten Dmitriyev, Ağustos ayından itibaren seri üretime geçilmesinin planlandığını da ifade etti. Rusya'nın Türkiye ve diğer ülkelerle iş birliği sonucunda bu aşının yıl sonuna kadar 200 milyon ton civarında üretilmesinin planlandığını söyleyen Dmitriyev, bunun 30 milyon dozunun Rusya'da, kalan dozların ise diğer ülkelerde üretilmesinin planlandığını dile getirdi.

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