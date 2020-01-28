Son dakika… Trump’ın açıklaması sonrası Filistinliler sokağa döküldü!

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, “Trump’ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak” dedi.

“Trump’ın Kudüs’e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak” dedi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

İki lider canlı yayında Yüzyılın Anlaşması’nın ana hatlarını dünyaya duyurdu.

Canlı yayın sürerken Filistinliler sokaklara dökülerek anlaşmaya karşı tepkilerini gösterdi.

Gazze’de sokaklara çıkan göstericiler dolar ve ABD bayrakları yakarak Yüzyılın Anlaşmasını protesto etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmaya destek vermediğini ifade etmişti.

İRAN’DAN TEPKİ

İranlı yetkililer anlaşma için, “Bu Siyonist rejim ve Amerika arasında bir anlaşma. Filistinliler gündemde değil. Bu barış planı değil dayatma ve yaptırım planıdır” dedi.