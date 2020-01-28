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Son dakika… Trump’ın açıklaması sonrası Filistinliler sokağa döküldü!

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nın Orta Doğu'ya barış getireceğini öne sürdükleri 'Yüzyılın Anlaşması'na Filistinliler tepki gösterdi. Hamas yaptığı açıklamada, Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğunu belirtti. İran ise anlaşma için 'yaptırım ve dayatma planı' dedi.

21:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın açıklaması sonrası Filistinliler sokağa döküldü!

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, “Trump’ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak” dedi.

“Trump’ın Kudüs’e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak” dedi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

İki lider canlı yayında Yüzyılın Anlaşması’nın ana hatlarını dünyaya duyurdu.

Anlaşmanın canlı yayında duyurulması sırasında Filistinliler sokaklara akın etti. Reuters

Canlı yayın sürerken Filistinliler sokaklara dökülerek anlaşmaya karşı tepkilerini gösterdi.

Trump’a tepki gösteren Filistinliler dolar ve ABD bayrakları yaktı. Reuters

Gazze’de sokaklara çıkan göstericiler dolar ve ABD bayrakları yakarak Yüzyılın Anlaşmasını protesto etti.

Reuters

Filistin Devlet Başkanı Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmaya destek vermediğini ifade etmişti.

Reuters

İRAN’DAN TEPKİ

İranlı yetkililer anlaşma için, “Bu Siyonist rejim ve Amerika arasında bir anlaşma. Filistinliler gündemde değil. Bu barış planı değil dayatma ve yaptırım planıdır” dedi.

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Son güncelleme: 21:21 28.01.2020
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