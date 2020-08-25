Son dakika… Trump’tan Erdoğan açıklaması: Çok iyiydi

2018 yılında ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krizin çıkmasına sebep olan rahip Andrew Brunson, kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump’ın yanında dün boy gösterdi…

Görevi süresince yabancı ülkelerden “kurtarılarak” ülkeye getirilen 6 ABD vatandaşıyla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ulusal kongresinin birinci gününde bu insanlarla kamera karşısına geçti. Trump’ın aynı odada bulunduğu insanlardan biri de rahip Andrew Brunson’dı.

“TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ”

Brunson’ın sorularını yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Trump, “Bence şunu söylemem gerek ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bana karşı çok iyi davrandı. Ve evet seni uzun bir süre içeride tuttular ve senin çok masum bir insan olduğunu da biliyorum fakat biraz sohbet ettikten sonra o da seni bırakmayı kabul etti” dedi.

23 yıl Türkiye’de yaşayan Brunson’ın serbest kalmasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Seni bıraktıkları için minnettarız ve Türk halkından da minnettarız” ifadesini kullandı.