Son dakika… Ülkeyi sarsan karar: Mahkumlara VIP hücre servisi başladı

Ukrayna Adalet Bakanı Denys Malyuska’nın önceki gün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü… Malyuska, yargılanmayı bekleyen mahkumların ekstra para vermeleri durumunda “VIP hücrelerde” kalabileceğini duyurdu.

Malyuska, bu mahkumların harcamaları için 6 aylık geçerliliği olan “hediye çekleri” de alabileceğini söylemesi Ukrayna siyasetinde büyük bir tartışmayı başlattı. Birçok muhalif siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı bu hamleyi eleştirdi. Muhalif milletvekili Iryna Friz, “Adalet Bakanı’nın sözlerine kimse tepki göstermiyorsa, bu aklımızı yitirdiğimiz anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Eski milletvekili Boryslav Bereza da, “Sayın Malyuska ülkemizi bir alay konusu haline getirdi” derken iş insanı Yevhen Chernyak da, “Bu çok normal, bir devlet yetkilisi para çalar. Yakalandıktan sonra bu parayı VIP hücre için harcar ve cezasını orada güzel bir şekilde geçirir” dedi.

Malyuska, “Bu tamamen müşterinin talebine bağlı. VIP hücrelerde günde 3 öğün yemek, 24 saat güvenlik var. Üstelik diğer mahkumlarla da temasta olmayacakları için Covid-19’a yakalanma riski de azalıyor. Bu hücrelerden elde edilecek gelir, normal hücrelerdeki durumları iyileştirmek için oluşturulan özel bir fona aktarılacak” dedi.