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Son dakika… Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

ABD'de ünlü oyuncu Naya Rivera, 4 yaşındaki oğluyla beraber Piru Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra ortadan kayboldu. Küçük çocuk saatler sonra teknede tek başına bulundu.

Sozcu.com.tr
10:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

ABD’de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera’dan gelen haber ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesinde çarşamba günü bir tekne kiraladı. 4 yaşındaki oğlu Josey’le beraber Piru Gölü’ne açılan genç oyuncudan bir daha haber alınamadı.

Rivera ve oğlu Josey.

Yerel saatle 16.48’de küçük çocuk, çevredekiler tarafından kiralık teknede tek başına bulundu.

Rivera’yı arama çalışmaları sürüyor.

Üzerinde can yeleği bulunan Josey, polis ekipleri tarafından sorgulanırken, annesiyle birlikte yüzmeye gittiklerini ama Rivera’nın geri dönmediğini söyledi.

Naya Rivera.

Küçük çocuğun ifadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları hız kazanırken, ünlü oyuncunun boğulma ya da intihar sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD Çocuk oyuncu son dakika
Son güncelleme: 10:55 09.07.2020
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