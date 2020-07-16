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Son dakika… Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi: Kanserle mücadelede acı haber geldi

ABD'de Fresh Prince of Bel-Air ve Robocop 2 gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Galyn Gorg, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Gorg'un bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
09:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi: Kanserle mücadelede acı haber geldi

Televizyon tarihinin ilk Afro-Amerikalı süper kahraman dizisi M.A.N.T.I.S.’te rol alarak şöhrete kavuşan ve başta Will Smith’in başrolünü üstlendiği Fresh Prince of Bel-Air ve kült Hollywood filmi Robocop 2’de rol alan Galyn Gorg’un yaşamını yitirdiği açıklandı.

55 yaşındaki oyuncu Will Smith ile kamera karşısına geçmişti.

55 yaşındaki oyuncunun akciğer kanseriyle bir süredir mücadele ettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu birçok Hollywood yapımında rol aldı.

Gorg’un kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşime kanser teşhisi konuldu ve hastalık kısa sürede ciğerlerine ve vücuduna yayıldı. Ona birkaç gün yaşayacağı söylenmişti ama kendisi uzun süre mücadele etti ve bir mucize olmasını bekledi” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 09:37 16.07.2020
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