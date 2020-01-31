Son dakika… Uzmanlar corona virüsü aşısı için tarih verdi!

Corona virüsü salgınında ölü sayısı her geçen gün hızla artarken, Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrısı sonrası birçok ülke alarm durumuna geçti.

Son olarak İngiltere ve Rusya’da da vakalar görülürken, virüse karşı aşı geliştirmek için bilim insanları da harekete geçti. Dünya artan vaka sayısına odaklanmışken aşıyla ilgili çarpıcı açıklama Fransa’dan geldi.

Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre Pasteur Enstitüsü’ndeki bilim insanları virüse karşı geliştirilmeye çalışılan aşı için tarih verdi. Araştırmada görevli Christophe D'Enfert, aşı için zamana ihtiyaçları olduğunu ve kullanabilecek duruma gelmesinin 20 ayı bulabileceğini söyledi.

Alman Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise Fransızlara göre daha pozitif açıklamalarda bulundu. Karliczek net tarih vermekten kaçınsa da birkaç ay içinde aşının hazır olması beklediklerini ifade etti.