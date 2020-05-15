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Son dakika… Venedik’te kimyasal tesiste patlama

Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden İtalya'da bir kimyasal tesiste patlama panik yarattı. Venedik yakınlarındaki patlama sonrası gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.

Sozcu.com.tr
14:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Venedik’te kimyasal tesiste patlama

Corona virüsü salgınında yaraları sarmaya çalışan İtalya’da bir kimyasal tesiste yaşanan patlama, ülkeyi alarma geçirdi. Yerel kaynaklar, patlamanın turizm cenneti Venedik yakınlarındaki Porto Marghera bölgesinde bulunan bir tesiste meydana geldiğini duyurdu.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda ise patlama sonrası tesisten yükselen kara dumanların gökyüzünü kapladığı ve Venedik’in merkezinden bile görüldüğü dikkat çekti.

Patlama sonrası oluşan dumanlar Venedik’in merkezinden böyle görüntülendi.

Yetkililer vatandaşlara içeride kalmaları ve camlarını kapatmaları çağrısı yaptı.

Olayın meydana geldiği tesisin yakınlarındaki görgü tanıkları, patlamada bir işçinin yaralandığını öne sürdü. Yetkililer, patlamanın sebebini belirlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Corona İtalya patlama son dakika
Son güncelleme: 14:42 15.05.2020
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