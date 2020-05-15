Son dakika… Venedik’te kimyasal tesiste patlama

Corona virüsü salgınında yaraları sarmaya çalışan İtalya’da bir kimyasal tesiste yaşanan patlama, ülkeyi alarma geçirdi. Yerel kaynaklar, patlamanın turizm cenneti Venedik yakınlarındaki Porto Marghera bölgesinde bulunan bir tesiste meydana geldiğini duyurdu.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda ise patlama sonrası tesisten yükselen kara dumanların gökyüzünü kapladığı ve Venedik’in merkezinden bile görüldüğü dikkat çekti.

Yetkililer vatandaşlara içeride kalmaları ve camlarını kapatmaları çağrısı yaptı.

Olayın meydana geldiği tesisin yakınlarındaki görgü tanıkları, patlamada bir işçinin yaralandığını öne sürdü. Yetkililer, patlamanın sebebini belirlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.