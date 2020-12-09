Sputnik V corona virüsü aşısı hakkıdan ‘alkol’ uyarısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Ulusal Başhekim Anna Popova yaptıkları açıklamalarda aşıyla bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bir savunma mekanizmasının oluşmasında alkolün olumsuz etkisinin belirlendiğini söyledi.

Rusya’nın Sputnik V adını verdiği aşı iki kademeli olarak gerçekleşiyor. Birinci ve ikinci aşı arasında 3 hafta zaman geçmesi gerekiyor. Bağışıklık sisteminin virüse karşı azami savunmayı sağlayabilmesi ikinci aşıdan 21 gün sonra gerçekleşiyor.

Golikova birinci aşı öncesinde iki hafta, iki aşı arasındaki 21 gün ve ikinci aşı sonrasındaki 21 gün olmak üzere toplam iki ay süresince aşı olacak kişinin alkol almaması ve bağışıklık sistemine etki yapabilecek ilaçlardan kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti.

“AŞI VİRÜS KARŞI YÜZDE 92 SAVUNMA SAĞLIYOR”

Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Sergey Glagolev, Rusya’da aşının 24 bin gönüllü üzerinde denendiğini, deneklerin yüzde 10’unda bir tür “grip sendromu” görüldüğünü, bunun da yorgunluk ve 38 dereceye ulaşmayan hafif ateşle kendini gösterdiğini söyledi.

Glagolev ikinci aşıdan üç hafta sonra insan bünyesinde Covid’e karşı yüzde 92 oranında bir savunma oluştuğunu belirtti. Glagolev deneklerden alınan sonuçlara göre aşı olanlar arasında daha sonra Covid’e yakalanma olasılığının yüzde 0,5 olduğunun da altını çizdi. Ancak aşı hastalığa karşı en fazla 6 ay süren bir savunma mekanizması yaratıyor.

Glagolev önümüzdeki haftalarda uluslararası tıp camiası yayın organlarında Rus aşısının klinik deney sonuçlarının yayınlanmaya başlanacağını da belirtti.

Rusya Federal Biyolojik Tıp Ajansı (FMBA) ve Rusya Uzay Ajansı (Roskosmos) Rus kozmonotlarının ve uzay üssü çalışanlarının da aşılanacağını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIYA KARŞI TEMKİNLİ

Ülkede yaygın aşı kampanyası önümüzdeki Cumartesi günü başlıyor. Gelen haberlere göre aşı zorunlu kılınmayacak, ancak aşı olmamanın beraberinde getireceği hak kısıtlamaları ve bazı sektörlerde çalışma engelleri gündeme gelebilir.

Bununla birlikte kamuoyu yoklamaları Rus aşısı hakkında Rusya’da da tereddütler olduğunu gösteriyor. Moscow Times’ın haberine göre Rus doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı aşıya karşı temkinli yaklaşıyor. Bunun nedeni de aşının yeteri kadar denenmeden üretimine başlanmış olması.

İlginizi Çekebilir CHP'li Emir'den bomba iddia: Corona aşısı geldi, AKP'liler aşı olmaya başladı