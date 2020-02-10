Suriye güçlerine ait askeri araç böyle havaya uçuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri&#8217;nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib&#8217;in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı. İHA. İLGİLİ HABERSon dakika... Suriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var. . İLGİLİ HABERSuriye&#039;deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin isimleri belli oldu. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/suriye-guclerine-ait-askeri-arac-havaya-ucuruldu-5617300","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/suriye-guclerine-ait-askeri-arac-havaya-ucuruldu-5617300","pageType":"yazi","pageIdentifier":5617300,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Suriye gu00fcu00e7lerine ait askeri arau00e7 bu00f6yle havaya uu00e7uruldu!"});aip('newsArticle', {"identifier":5617300,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/suriye-guclerine-ait-askeri-arac-havaya-ucuruldu-5617300/","headline":"Suriye gu00fcu00e7lerine ait askeri arau00e7 bu00f6yle havaya uu00e7uruldu!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Haber","H\\u00fck\\u00fcmet","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","rejim","sald\\u0131r\\u0131","\\u015fehit","son dakika","Son Dakika Haberi","Suriye","T\\u00fcrk Silahl\\u0131 Kuvvetleri"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/10/iecrop/arac-iha_16_9_1581362342.jpg","author":"marar","dateCreated":1581362360,"datePublished":1581362360,"dateModified":1581362790,"info":"{"seo_news":"false"}"});