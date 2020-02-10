Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye güçlerine ait askeri araç böyle havaya uçuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.

22:19 -
Haberler Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib’in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı. İHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Suriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız varSon dakika... Suriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var İLGİLİ HABERSuriye'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin isimleri belli olduSuriye'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin isimleri belli oldu
Haber Hükümet Milli Savunma Bakanlığı rejim saldırı şehit son dakika Son Dakika Haberi Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 22:26 10.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more