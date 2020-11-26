Suyun 4 bin metre altında bulundu: Çift cinsiyetli yeni bir tür

ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Porto Riko’da yürüttükleri araştırmada su altında yeni bir tür canlı keşfetti.

NOAA’nın su altı keşif kamerası tarafından görüntülenen canlı, parti balonunu andırıyor. Suyun 4 bin metre altında tespit edilen canlının hem dişi hem de erkek üreme organı bulunduğu belirtildi.

Kamera yakın çekim yaptığında canlının, saç şeklinde dokunaçları olduğu ve etrafta salındığı belirlendi. Ana gövdenin boyu 6 santimetre, dokunaçların ise yaklaşık 56 santimetre olduğu hesaplandı.

NOAA adına açıklama yapan zoolog Allen Collins, “İlk gördüğümde çok tuhaf göründüğünü düşündüm. Parti balonuna benziyordu” derken, Mike Ford ise, “Sıcak hava balonu gibi hareket ediyordu. Sanki deniz tabanına bir şekilde bağlıymış gibiydi. Uzun dokunaçları ilginç hareketler sergiliyordu. Deniz tabanıyla direkt bir bağlantı göremedik ama oraya dokunuyor gibiydi” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar 2015’te kaydedilen ve o dönemden bu yana yapılan çalışmalar sonucunda bu canlının yeni bir tür olduğuna karar verdi. Türün isminin ise Duobrachium sparksae olduğu açıklandı.