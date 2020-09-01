Teröristler Rusya’da anlaşma imzaladı

Suriye'nin kuzeydoğusunu ABD'nin desteği ile işgal eden bölücü terör örgütü PKK/YPG, Rusya'dan da destek alıyor. Uzun süredir terör örgütünü Suriye'deki anayasa yazımı çalışmalarına dahil etmek isteyen Rusya, terör örgütü üyelerinden oluşan bir heyeti ağırladı. Heyetin başkanlığını örgütün sözde siyasi kanadının elebaşı İlham Ahmed yaptı. Heyet, Suriye'nin eski Başbakan Yardımcısı olan ve muhalefette yer almasına rağmen Şam yönetimine yakın bir çizgi izleyen Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, PKK/YPG'nin anayasa yazım çalışmalarına dolaylı olarak katılımının yolunu açıyor.

ANKARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişme Ankara'nın tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı, “Terör örgütü unsurlarından oluşan bir grubun Rusya'da resmi makamlar tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. Rusya'dan Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun hareket etmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.