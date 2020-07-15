TIR’ın soğuk hava dorsesinde 24’ü Türk 31 kaçak yakalandı

BBC’deki habere göre, Alman Federal Polisi, söz konusu TIR’ın A 17 otoyolunda yapılan denetimlerde yakalandığını açıkladı.

Önceki yıllarda Avusturya ve İngiltere'de meydana gelen faciaları hatırlatan olayda, çoğu Türk vatandaşı olan kaçak göçmenlerin ölümden döndüğü belirtildi.

Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın salı akşamı Çekya ile sınır bölgesinde, Dresden yönünde ilerlerken durdurulduğu kaydedildi.

KUTULARIN ÜZERİNDE BULUNDULAR

TIR'ın soğuk hava dorsesinde, neredeyse tavana kadar dizilmiş kavun ve meyve kutuları olduğu, kaçak göçmenlerin, bunların üzerine uzanmış halde bulundukları belirtildi.

Polis yetkilisi Martin Ebermann, TIR'ın soğuk hava dorsesinde, kutuların en üstünde dar bir alanda buldukları kaçak göçmenlerin neredeyse donma noktasına geldiklerini, 5'inin hafif sağlık sorunları yaşadığını, diğerlerinin ise durumlarının daha iyi olduğunu açıkladı.

ÇOĞUNLUĞU TÜRK VATANDAŞI

Alman basınında yer alan bilgiye göre 18 ila 47 yaşları arasında, tamamı erkek olan kaçak göçmenlerin 24'ü Türk vatandaşı. Aralarında üç Suriyeli, üç İranlı ve bir de Iraklı bulunuyor.

TIR'ın Türk vatandaşı olan 57 yaşındaki şöförü, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, yakın bir zamanda hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Dresden Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, insan kaçakçılığını yürüten şebekenin üzerine gidileceğini duyurdu.

Son yıllarda Avrupa'ya soğuk hava kamyonları veya TIR'larda gizlenerek gelmeye çalışan çok sayıda kaçak göçmen hayatını kaybetti.

2015 yılında Avusturya'da bir otobanda terk edilmiş bir soğuk hava kamyonunda, 71 göçmenin cansız bedenleri bulunmuş, sığınmacıların havasızlıktan öldükleri tespit edilmişti.

Geçen yıl da İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, sanayi sitesine park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde 39 kaçak göçmenin cansız bedenleri bulunmuştu.