Trump ‘Operasyon Efsane’yi duyurdu: Yüzlerce birlik göndereceğiz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Chicago, Albuquerque ve Kansas City'ye federal kolluk güçlerinin gönderileceğini belirtti.

Basın toplantısında bu adım, “Federal kolluk kuvvetlerinin şiddet suçlarıyla mücadele için eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı, sistematik ve koordineli bir girişim” olarak nitelendi.

ABD Başkanı Trump, “Daha fazla kan dökülmemeli. Chicago'ya yüzlerce birlik göndereceğiz. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok” dedi.

61 MİLYON DOLAR KAYNAK

Trump, “Chicago ve ihtiyaç duyan diğer kentlere sesleniyorum. Yardım yolda. Suçluları bulacağız, yargılayacağız ve hapsedeceğiz. Yıllarca orada kalacaklar” diye konuştu. Trump operasyon kapsamında Adalet Bakanlığı'nın söz konusu kentlere daha fazla polis göndermek üzere 61 milyon dolarlık kaynak ayırdığını söyledi.

BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ

Operasyon Efsane, adını Kansas City’deki şiddet olayları sırasında evinde uyurken isabet eden bir kurşunla hayatını kaybeden 4 yaşındaki LeGend Taliferro'dan alıyor.

Öte yandan FBI, Taliferro’nun ölümüne neden olan kişi ya da kişilerle ilgili bilgi paylaşanlara 25 bin dolar para ödülü verileceğini bildirdi.