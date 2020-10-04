Trump’ın doktoru 7 kritik Covid-19 sorusuna yanıt vermedi

Önceki gün First Lady Melania Trump ile yapılan test sonucunda Covid-19 tespit edilen ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek güncel durum ile ilgili birçok bilgi verdi. Fakat Dr. Conley’nin düzenlediği basın toplantısında 7 soruya yanıt vermemesi kafaları karıştırdı.

Beyaz Saray doktoru Conley, Trump’ın herhangi bir noktada ilave oksijen alıp almadığını, başkanın en son ne zaman testlerinin negatif çıktığını ve ateşinin derecesi ile ilgili bilgileri açıklamadı.

İŞTE CONLEY’NİN YANITLAMADIĞI SORULAR:

1. Herhangi bir akciğer hasarı belirtisi var mı?

Başlangıçta, Conley bu soruyu hiç yanıtlamadı: “Bunların hepsini takip ediyoruz. Günlük ultrasonlar yapıyoruz. Bu konudaki bulguların ne olduğuna dair ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.

Neden önemli: Corona virüsü ciddi, potansiyel olarak ölümcül akciğer hasarına neden olabilir. Aşırı durumlarda, Covid-19 hastaları, hava keselerinin sıvıyla dolduğu bir tür akciğer yetmezliği olan akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirebilir. ARDS, COVID-19’da en çok ölüm nedenlerinden biridir.

2. Trump’ın ateşinin derecesi nedir?

Conley, ” Perşembe gününden Cuma gününe kadar ateşi vardı ve Cuma sabahından beri ateşi yoktu” dedi.

Neden önemli: Yüksek ateş, ciddi bir COVID-19 vakasına işaret edebilir. İstisnai derecede yüksek sıcaklıklarda ateş, Trump’ın halüsinasyon veya hezeyan yaşamasına da neden olabilir, bu da üst düzey kararlar verme yeteneğini zayıflatabilir.

3. Trump ilave oksijen aldı mı?

Bu soru Conley’e bunu birkaç kez soruldu ve o kaçamak ve hatta çelişkili yollarla cevap verdi.

Conley’in verdiği her yanıt şöyle: “Şu anda oksijen kullanmıyor. Bugün bu sabah ona hiç ihtiyacı yok. Şu anda oksijen kullanmıyor. Dün ve bugün oksijen kullanmıyordu. Şu anda oksijen kullanmıyor. Bugün oksijen almıyor”

Bu cevaplar, Trump'in hastaneye kaldırılmadan önceki cuma gününün büyük bir kısmını açıklamaktan kaçınıyordu. New York Times, Associated Press ve ABC News, Beyaz Saray’a yakın kaynaklarından cuma sabahı oksijen desteği aldığını öğrendiklerini açıkladılar.

Neden önemli: Oksijen seviyeleri, bir hastanın Covid-19 durumunun kritik bir göstergesidir: Düşük oksijen seviyeleri, vücudun kritik bölgelerinin oksijenden yoksun bırakıldığı bir durum olan hipoksiye yol açabilir. Ciddi durumlarda, hipoksi beyne ve kalbe zarar verebilir, komaya neden olabilir veya ölüme yol açabilir.

Sağlıklı bir insanda oksijen seviyeleri % 95 ile % 100 arasında kalmalıdır. Uzmanların çoğu, Covid-19 hastalarının, seviyeleri 90’ın altına düşmesi durumunda endişelenmeleri gerektiği konusunda hemfikir. Doktorlar, Cumartesi günü Trump’ın oksijen seviyesinin% 96 olduğunu bildirdi, ancak daha önce ilave oksijen almışsa, bu, seviyelerinin tekrar düşebileceği endişelerini artırıyor.

4. Trump’ın virüsü nasıl kaptığı konusunda herhangi bir fikir birliği var mı?

Conley, “O konuya girmeyeceğim” dedi.

Neden önemli: Trump’ın enfeksiyonunun kaynağı, eğer doktorlara başkanın maruz kaldığı virüs miktarı hakkında bir fikir verirse, onun bakımı ile ilgili olabilir.

Dahası, virüsü Trump’a muhtemelen kimin bulaştırdığını anlamak, risk altında olabilecek diğer kişileri bulup bilgilendirmek için temas izleme çabalarına yardımcı olabilir.

5. Virüsü ne zaman kaptı ?

Conley, “Buna girmeyeceğiz. Sadece klinik seyrini takip ediyoruz ve elimizden gelen en iyi bakımı sağlıyoruz” dedi.

Neden önemli: Trump’ın ne zaman enfekte olduğunu bilmek, temasta olan izleyicilerin bulaşıcı olduğu halde başkana maruz kalan herkesi bulmalarına ve bilgilendirmelerine yardımcı olabilir. Pozitif testten önceki günlerde, Trump bağış toplama toplantılarında, mitinglerde, Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için bir etkinlikte ve başkanlık tartışmasında yüzlerce insanla temas kurdu. Bu etkinliklerin çoğunda, pek çok katılımcı maskesizdi ve çok yakındaydı.

6. Başkan son negatif corona virüsü testini ne zaman oldu?

Conley, “Tüm testlere geri dönmeyeceğim, ancak o ve tüm personeli rutin olarak test ediliyor” dedi.

Neden önemli: Bu aynı zamanda temas takibi için çok önemli bir bilgi çünkü Trump’ın muhtemelen bulaşıcı olmadığı bilinen en son zamanı ortaya çıkaracak.

7. Trump steroid alıyor mu?

Bu soru üzerine Conley basin toplantısına son verdi.

Neden önemli: Yakın zamanda yapılan bir analiz, ciddi hastaların % 68’inin steroid verildikten sonra hayatta kaldığını gösterdi.

Şimdiye kadar, steroidler yalnızca ciddi vakalarda umut vaat ediyordu. Yani Trump böyle bir ilaç alıyorsa, doktorlarının durumunun ağır olduğunu düşündüğünü gösterir.