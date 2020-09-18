Trump’tan casuslukla suçlanan Assange’a teklif: Kaynağını söyle affedelim

İngiltere’nin başkenti Londra’da ABD’ye iadesiyle ilgili davada yargılanan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ABD’ye iadesi durumunda casusluk suçlamasıyla 175 yıla kadar hapis cezası alması gündemde olan Assange’a, ABD Başkanı Donald Trump’tan kritik bir teklif geldiği öğrenildi.

Reuters’ın haberine göre Assange’ın avukatı Jennifer Robinson, mahkemede tanık olarak verdiği ifadede Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi Dana Rohrabacher ile Trump’ın seçim kampanyasında görev alan isimlerden Charles Johnson’ın bir tür af teklifi sunduğunu söyledi.

CLINTON’A ZARAR VERMİŞTİ



Trump adına yapılan bu teklif karşılığında, 2016’da Wikileaks’in sızdırdığı Demokrat Parti içi yazışma ve raporlarının kaynağının açıklanması istendi.

Söz konusu yazışmalar, 2016 seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a zarar vermiş, Rusya’nın seçimlere müdahalesi gibi pek çok iddia ortaya atılmıştı.

7 YIL ELÇİLİKTE KALDI



Assange’ın kurucusu olduğu Wikileaks, 2010 yılında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçların da içinde bulunduğu pek çok gizli belgeyi yayınlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı Assange, 2012 yılında İsveç’te hakkında tecavüz iddiaları ortaya atılması sonucu Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığındı. Nisan 2019’da elçilikten çıkarılarak tutuklanan Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili dava sürüyor.