Trump’tan olay yaratan tweet: Davalar düşsün!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Trump bu çağrısı eski danışmanı Roger Stone'un avukatları ve savcılar arasında yapılan telekonferans görüşmesinden birkaç saat önce yaptı. Stone aralarında ABD Kongresine yalan söyleme, Kongre'nin çalışmasına engel olma ve tanıklara rüşvet vermenin de bulunduğu yedi iddiadan suçlu bulunmuştu.

Savcılar son olarak Stone'a 7 ila 9 yıl ceza verilmesi tavsiye kararını almıştı, ancak Trump'ın Twitter aracılığıyla cezanın haksız olduğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanlığı devreye girmiş ve kararı değiştirmişti. Bu durum Trump'ın yargıya müdahale etmekle suçlanmasına ve davaya bakan dört savcının da davadan çekilmesine neden olmuştu.

TRUMP’TAN ‘DAVA’ MESAJI

Trump yazdığı bir dizi Twitter mesajında “Bu düzmece soruşturmayla ilgili her şey fazlasıyla kötü ve bence hepsi bir kenara bırakılmalı” ifadelerini kullandı. Trump, “Başkan olmasam hepsine dava açardım. Belki yine de yaparım” diye yazdı.

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“KİM BİLİR NELER YAPACAK”

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'a Trump'ın mesajları soruldu. Grisham, “Hayal kırıklığına uğradı. Kim bilir neler yapacak” dedi.

Stone, Mueller'ın soruşturmasında hakkında suçlama yapılan Trump'ın yakın çevresindeki birkaç kişiden, suçunu itiraf etmeyen ve davası görülen iki kişiden biriydi.

“İŞİMİ YAPMAMI İMKÂNSIZ HALE GETİRİYOR”

Adalet Bakanı William Barr ise Trump'ın Twitter mesajları nedeniyle Stone kararına müdahale ettiği suçlamalarının ardından Trump'ın Tweet'leri için “işimi yapmamı imkansız hale getiriyor” yorumunu yapmıştı.

Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nın 2 bin kadar eski çalışanı yazdıkları bir mektupta Barr ve Trump'ın Stone davasına yaklaşımını eleştirmiş ve eylemlerinin Barr'ın istifa etmesini gerektirdiğini kaydetmişti.