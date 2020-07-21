Türkiye NAVTEX ilan etti! Acil ülkesine döndü! NAVTEX nedir?

Güney Kıbrıs’ta resmi ziyaretler gerçekleştirilen Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü.

Görüşme Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye’nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı’nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. (DHA)

Türk Denizlerinde Navtex

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Navtex Mesaj Formatı

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.





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