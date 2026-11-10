Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklanmak üzere sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde, Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel kendisine sorulunca şunları söyledi:

“Bana yardımcı yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlıdır.”

Hakim sormadığı için şu soruların yanıtını bilmiyoruz:

Özel’i hangi siyasiler önerdi?

Bunlar bakan mı, milletvekili mi, parti yöneticisi mi?

Önerirken ne söylediler?

O siyasilerin Tera’da yatırımı var mıydı?

Özel’in AK Parti’de resmi görevi yok.

Üye mi, değil mi, bilmiyoruz.

Kaya, Özel ile hangi siyasi meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu?

Kaya, vurguncuların siyasi ayağı mıydı?

Bu soruların yanıtlarını bugün değilse de uzak olmayan bir gelecekte öğreneceğiz.

‘Ya niye açıklamıyoruz listeyi? İnsanların birinci beklentisi bu’

“Fatma Betül Sayan Kaya bir sonuç, sebepler elini kolunu sallaya sallaya geziyor.”

Bu cümleyi üst düzey bir AK Partili söylüyor.

Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden hiçbir AK Partiliyle karşılaşmadım.

Görüştüğüm üst düzey AK Partili de bu kararı doğru buluyor.

“Kaya, manipülasyondan menfaat temin etmiştir. Bu, taammüden olmuştur. Kurallar bir yana bırakılarak, parası transfer edilmiştir” diyor.

Kaya’nın tutuklanmasını “Bu bir kararlılık gösterisi olabilir. İnşallah öyle olur” diye değerlendiriyor.

Sonra ne olur?

Şöyle devam ediyor:

“Kaya, bir sonuç. Bunun bir tane olduğuna siz de inanmıyorsunuz, ben de. Tek kişi olması mümkün değil. Zincir bayağı uzun olmalı. İsim isim bilmiyorum ama zayıf halkaları tahmin edebiliyorsunuz.”

Başka isimler çıkar mı?

“Devletin elinde her şeyi görebilecek imkan var. Kapatmak mümkün değil” diyor.

Ardından şu uyarıyı yapıyor:

“Arkadaki sebep ve süreçleri ne yapacağız?”

İlk sebep olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) gösteriyor.

SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ü ihmal ve suistimalle suçluyor.

“Görevi ihmal etti. Savcılığın gönderdiği sonuçlarda tedbir almadı. Bülten yayınladı, KAP’a bildirmedi. 28 Ağustos’taki açıklamayı aleni yapması lazımdı. Herkesin bilmesi lazımdı” diye konuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in SPK’yı fon manipülasyonları hakkındaki taslak çalışmayı bilerek geciktirmekle itham ettiğini hatırlattım.

Şimşek’i eleştirerek, şunları söylüyor:

“O kurul altı ay hiçbir şey çıkarmıyor. İnsan ‘Nerdesin kardeşim’ deyip kurula sormaz mı?”

Arıcan’a da dokunulmalı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un tutuklandığını, ancak Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’a da dokunulması gerektiğini savunuyor.

“Genel müdürün patronu var ya!” diyor.

Sordum.

AK Parti tabanı vurguna nasıl bakıyor?

“İnsanlar bu işlerden rahatsız. Maşeri vicdan tatmin olmuş değil olanlardan” diye karşılık veriyor.

241 kişilik vurguncular listesinin açıklanmasını isteyerek, şöyle devam ediyor:

“Ya niye açıklayamıyoruz listeyi? Liste meselesi tuttu tabanda. İnsanlar diyor ki ‘Arkadaş, açıklayalım!’ 2-3 sene kim ne yaptıysa, ne kadar girdi, ne kadar çıktıysa yayınlayalım ya!”

“İktidarı alıkoyan ne?” diye sordum.

“Bilmiyorum. Belki zamanı gelince yapılacaktır. İnsanların birinci beklentisi bu” diyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in finans bürokrasisine sızmış suç örgütü tarifi yaptığını hatırlattım.

“Bunu söylediğiniz zaman, sorumluluk makamındasınız, sonuna kadar yürümeniz lazım. Bunu kamuoyunun görmesi lazım” diyor.

Örgüt varsayımı için “Olabilir” diye düşünüyor.

Siyasi ayak bahsini açtım.

Şunları söylüyor:

“Manipülasyonun, saadet zincirinin, olmasa bile arkalarına alıp göstermek istedikleri şey... ‘Bak gördün mü, iktidara o kadar yakınım ki Kerem ve Emre Alkinler var, falancayla fotoğrafım var...’ Fatma Betül Sayan Kaya’ya yaklaşmak zaten siyaseti kullanmaktı. En zayıf halka olarak gördüler ve oradan gittiler.”

SPK eski başkanı görevi ihmalle suçlanıyor

Geçen hafta açıklamıştım.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Şubat 2026’da SPK’ya yolladığı yazıda, fon manipülasyonuna ilişkin rehber taslağının ivedilikle hazırlanıp hayata geçirilmesini istedi.

İddiaya göre SPK, bu yazıya direndi.

Bakan Mehmet Şimşek de 18 Nisan’da görev süresi dolan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün tekrar atanmasının önüne geçti.

Bu iddialarım CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Şimşek’e soruldu.

Şimşek, beni doğrulayarak, şöyle konuştu:

“Bunun (yazının) gereği yerine getirilmemiş. SPK Başkanı’nın görev süresi tamamlanırken biz duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk.”

Şimşek, “İhmali ve suiistimali olan varsa hesap verecektir” dedi.

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtacı, “Ne zaman?” diye sordu.

Şimşek, şu karşılığı verdi:

“Vermeye başladılar. Şu anda da gereği yapılıyor. Önceki başkanla ilgili soruşturma izni verildi.”

Şimşek’in bu kadar kendinden emin konuşmasının sebebi, aynı saatlerde Gönül’ün İstanbul Adliyesi’nde olmasıydı. Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte ikinci kez ifadeye çağrılmıştı.

Kaya, tutuklanırken...

Görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilen Gönül, serbest bırakıldı.

Şimşek’in taslağı geciktirmekle suçladığı eski SPK başkanı ceza bile almayacağı bir suçtan yargılanacak.