Türkiye’de de test edilen corona virüsü aşısında müjdeli haber

Dünya çapında 55.9 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.3 milyonun ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı hummalı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor…

Aşı konusunda diğer ülkelerden daha önce hareket eden Çinli Sinovac Biotech isimli şirketin geliştirdiği CoronaVac isimli aşının ilk sonuçları bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Geçen hafta Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı ile birlikte ABD merkezli Moderna’nın ve Rusların geliştirdiği aşılarda yüzde 90’ları geçen etkililik oranına ulaşılırken Sinovac Biotech’in geliştirdiği aşıda sadece birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı.

KORUYUCU ÖZELLİĞİ VAR

CoronaVac isimli aşının sonuçlarını hakemli dergilerde yayınlayan yetkililer, aşının hızlı bir şekilde bağışıklık sistemine yanıt verdiğini açıkladı. Fakat aşının ürettiği antikor seviyesinin düşük olduğu belirtildi. Uzmanlar aşının koruyucu bir özelliği olabileceğini de dile getirdi. Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da çalışmaların devam ettiği aşının etkili olup olmadığını ise son fazdaki çalışmalar ortaya koyacak.

Lancet Infectious Diseases isimli hakemli dergide yayınlanan verileri değerlendiren ve aşı çalışmalarına yön veren Zhu Fengcai, “Elimizdeki sonuçlar CoronaVac’ın hızlı bir şekilde 14 günlük bir süreçte iki doz verilerek dört haftada hızlı bir şekilde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördük. İnanıyoruz ki bu aşı, salgın süresince acil durum olarak kullanılabilecektir” dedi.

SICAKLARA DAHA DAYANIKLI

Çin’de acil kullanım programına dahil edilen 3 aşıdan biri olan CoronaVac’ın çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Daha önce Çin’de geliştirilen iki aşının da benzer sonuçlara ulaştığı fakat üçüncü fazın beklendiği duyurulmuştu.

CoronaVac ile ilgili açıklama yapan uzman Gang Zeng, “CoronaVac aşımız diğer alternatiflere göre daha çekici olacaktır. Çünkü normal buzdolaplarında saklanabilir. 2 ile 8 dereceye kadar dayanabilir ve üç yıllık raf ömrü vardır. Diğer aşılarda aşırı soğuklarda saklanması zorunludur” dedi.

Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşılar eksi 70 ve eksi 20 derecelerde tutulmak zorunda.