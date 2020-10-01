Türkiye’nin corona virüsü vaka sayısı dünyanın gündeminde

Türkiye’de açıklanan resmi Covid-19 vaka sayısının doğruluğu tartışılırken, bu konu uluslararası kamuoyunda da büyük ilgi gördü. Birçok yabancı ajans, gazete ve medya kuruluşu corona virüsü ile ilgili Bakan Koca’nın, “Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor” sözlerine ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in iddialarına geniş yer ayırdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in “Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı” iddiasında bulunduğu tabloya ilişkin konuşan Koca, “Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur” ifadesini kullanmıştı. Bakan Koca’nın bu açıklaması uluslararası kamuoyunun da gündeminde yer aldı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, “Sağlık Bakanı: Türkiye sadece semptom gösteren corona virüsü vakalarını açıklıyor” başlığıyla gelişmeyi uluslararası kamuoyuna duyurdu. Reuters haber ajansı, Sağlık Bakanı Koca’nın dün yaptığı açıklamayı aktararak hükümetin günlük pozitif vakalarının tamamını paylaşmadığını sadece semptom gösterenleri paylaştığını yazdı.

CHP’li siyasetçi Murat Emir’in gerçek corona virüsü vaka sayısının yaklaşık 20 kat daha fazla olduğuna dair iddialara yer verilen haberde Emir’in bu verileri kamuya kapalı olan Sağlık Bakanlığı’nın portalındaki verilerinden ekran görüntüsü alarak paylaştığı da aktarıldı.

MISIR VE İRAN GİBİ

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Telegraph da iddialara geniş yer ayırdı. Gazetenin Türkiye muhabiri James Rothwell imzalı haberde, “Türkiye’deki corona virüsü enfeksiyon sayısı resmi sayının 20 katı daha fazlaymış” başlığı kullanıldı.

“Sızan belgelere göre 10 Eylül’de resmi sayı olan 1500’ün çok üzerinde vaka tespit edilmiş” ifadesinin yer aldığı makalede geçen aylarda İstanbul ve Ankara’nın belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bu konudaki itirazları da hatırlatıldı. Mansur Yavaş’ın sadece Ankara’da Covid-19’dan 17 insanın öldüğü bir günde Türkiye genelinde 22 insan öldüğüne dair açıklamalarının yer aldığı haberde hükümetten yetkililerden görüş almak isteyen Rothwell’e henüz bir geri dönüş yapılmadığı belirtildi.

Resmi verilere göre Nisan ayındaki 5.100 günlük vakadan sonra düşüş yaşayan Türkiye’de vaka sayısının düşük olduğu aktarılırken, “Son aylarda birçok ülke corona virüsü salgınında ikinci dalgayı yaşamaya başlarken yayınlanan resmi verilere göre günlük vaka sayısı yaklaşık 1000 seviyelerinde seyrediyor.

Telegraph’ın haberinde, Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak turizme dayandığı aktarılırken, sokağa çıkma yasaklarının ülke ekonomisine zarar verdiğini ve bu sebeple yeni sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirilmediği öne sürüldü.

Haberde geçen aylarda İran ve Mısır gibi ülkelerde de benzer sağlık krizlerinin patlak verdiği hatırlatıldı. İran’da geçen aylarda Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının resmi sayıdan 3 kat daha fazla olduğuna dair belgeler ortaya çıkmıştı. Mısır’da da hükümetin resmi corona virüsü verilerini gizlediğine dair iddialar ortaya çıkmış ve bazı belgeler yayınlanmıştı.

THE GUARDIAN CANLI HABER AKIŞINDAN VERDİ

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian da internet sitesi üzerinden yayın yaptığı “Canlı Covid-19 haberleri” sekmesinde Türkiye’de yaşanan kafa karışıklığına yer verdi. Guardian’ın haberinde, “Covid-19 vaka sayısının resmi verilerden 19 kat daha fazla olduğuna dair iddiaları reddeden Koca sadece semptom gösteren vakaları açıkladı” ifadeleriyle gelişmeye yer verdi.

The Guardian’ın haberinde Sağlık Bakanı Koca’nın hükümetin semptom göstermeyen vakaları resmi verilere eklenmediğine dair sözleri de aktarıldı.

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