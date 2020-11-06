Almanya’dan ‘corona virüsü’ kararı: Türkiye ile yapılan anlaşma kaldırıldı

Almanya, 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren bütün Türkiye'nin ‘COVID-19 risk bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı. Daha önce risk bölgesi olmaktan çıkarılan Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla da risk bölgesi kapsamına alınırken Türkiye ile birlikte günlük vaka sayısı 40 bine yaklaşan İtalya, İsveç, Portekiz'in bir bölümü, Danimarka (Grönland ve Faroe Adaları hariç), Yunanistan’ın kuzeyi ve Atina, Estonya, Letonya, Litvanya ile Norveç'in bir bölümü de risk bölgesi ilan edildi.

“VİRÜS TAŞIYANI SAYMIYORLAR”

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Türkiye, hastalık semptomu göstermeyen ama corona pozitif olanları, coronalı olarak saymıyor. Bu nedenle, Türkiye ile yapılan anlaşma kaldırıldı ve dört il de bütün ülkeyle birlikte risk bölgesi ilan edildi“ denildi. Bakanlığın açıklamasında mecbur kalınmadıkça Türkiye'ye gidilmemesi ve turistik ziyaretlerin yapılmaması istendi.

TEST YAPTIRMAYANLARA 14 GÜN KARANTİNA

Risk bölgesi olan ülkelere gidenlerin orada hastalanması ya da COVID-19 nedeniyle virüs kapmasının kişinin kendi sorumluluğunda olduğu ve sağlık masraflarının karşılanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca risk bölgesine gidenlerin dönmeden önce mutlaka negatif test sonucu ibraz etmek zorunda olduğu ve Almanya'ya dönünce de 5 gün içinde yeniden test yaptırması gerektiği duyuruldu. Döndükten sonra test yaptırmayanların ise 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

SINIR KAPANDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili uyarı sayfası da yenilenirken test ve karantina kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mecbur kalıp da Türkiye'ye seyahat edenlerin ateşinin ölçüleceği, yüksek ateşi olanların Türkiye'ye alınmayacağı bildirildi. AB dönem başkanı olan Almanya'nın açıklamasında “Türkiye'ye hava ve deniz yolu açık ama kara yolundan Yunanistan ile İran'a Türkiye üzerinden geçiş mümkün değil“ denildi.

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