Ülkenin en büyüklerini buldu! İki taşla bir gecede milyoner oldu

Tanzanya’nın Manyara bölgesinde yaşayan Saniniu Laizer’in hayatı, yalnızca ülkesinde çıkarılan Tanzanit taşları sayesinde değişti. 52 yaşındaki Laizer, biri 9.2 diğeri ise 5.8 kilo ağırlığında iki taş çıkarmayı başardı.

Daha önce bulunan en büyük taşın 3.3 kilo ağırlığında olduğu belirtilirken, Laizer rekor kırdığı taşları satışa çıkardı. Toplam 15 kilo ağırlığa sahip iki taş 3.4 milyon dolara (23.3 milyon TL) alıcı buldu.

4 karısı ve 30’dan fazla çocuğu bulunan Laizer, satış sonrası yaptığı ilk açıklamada bir inek keseceğini ve büyük bir parti vereceğini söyledi.

‘AVM VE OKUL YAPTIRACAĞIM’



Geleceğe dair planlarını da açıklayan Laizer, “Yaşadığım yere bir alışveriş merkezi ve okul yaptıracağım. Okul evime yakın olsun istiyorum. Çevremde çocuklarını okula göndermeye gücü yetmeyen çok sayıda insan var. Eğitim almadım ama profesyonel şekilde yürütülen işleri seviyorum. Çocuklarımın da işlerini bu şekilde yapmasını istiyorum” dedi.

Laizer bunun dışında yaşamını çok fazla değiştirmeyeceğini, 2 bin ineği olduğunu ve onlara bakmaya devam edeceğini söyledi.

Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan olduğu belirtilen Tanzanit taşlarının 20 yıl içinde tükenebileceği belirtiliyor. Taşlar yeşil, kırmızı mor ve mavi renkte olabiliyor.