Ünlü tatil yeri riskli bölge ilan edildi!

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya yeniden başladı. Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanların en çok tercih ettiği tatil bölgeleri arasında bulunan İspanya'nın Mayorka Adası'nın artan corona virüsü vakaları nedeniyle riskli bölge ilan edildiği duyuruldu.

Enstitü kararın Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak analizine dayandırıldığı açıkladı.

“SEYAHAT İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR”

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “7 gün boyunca ülkelerde veya münferit bölgelerde 100 bin kişide 50’den fazla corona virüsü vakası varsa, seyahat için risk oluşturuyor. Salı gününden bu yana yeni enfeksiyon değeri ilk kez kritik 50 sınırının üzerine çıkarak 55,42 oldu. Bu sayı giderek arttı ve dün 66,81 olarak kayıtlara geçti. Enfeksiyon sürecindeki gerçek eğilimler karar verme sürecinde belirleyicidir, anlık görüntüler değil” ifadeleri kullanıldı.

CORONA TESTİ ŞARTI

Bakanlık, Mayorka Adası'nda tatilde bulunan Almanlara ise Almanya'ya dönüş yaptıklarında diğer riskli bölgelerden dönen vatandaşlara uygulanan prosedürlerin uygulanacağını hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı, Mayorka'dan dönenlerin havalimanlarında ve sınır kapılarında Covid-19 testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı. Bakanlık, ayrıca ve Mayorka'nın riskli bölge ilan edilmesi nedeni ile tatilcilerin bu bölgeye yaptırdıkları rezervasyonları ücretsiz olarak iptal ettirebileceklerini açıkladı.

İSPANYA’DA 5 RİSKLİ BÖLGE BULUNUYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, şu ana kadar İspanya'da başkent Madrid, Barselona ve Costa Sahilleri dahil olmak üzere yalnızca 5 bölgeyi riskli olarak ilan etmişti. (İHA)

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