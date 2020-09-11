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Vatikan’da corona alarmı! İlk kez üst düzey bir yetkilide Covid-19 çıktı

Vatikan’da corona virüsü salgının başladığı ilk günden bu yana ilk kez üst düzey bir yetkilide corona virüsü tespit edildi. Corona testi pozitif çıkan Kardinal Luis Antonio Tagle’ın 29 Ağustos’ta Papa Francis ile görüştüğü ve 7 Eylül’de yapılan testinin de negatif çıktığı ifade edildi.

Sozcu.com.tr
18:49 -
Haberler Dünya
Vatikan’da corona alarmı! İlk kez üst düzey bir yetkilide Covid-19 çıktı

Corona virüsü salgını Vatikan'da ilk kez üst düzey bir yetkilide görüldü. Vatikan kardinallerinden Luis Antonio Tagle'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada Vatikan’ın misyonerlik faaliyetlerinin başında bulunan 63 yaşındaki Filipinli Luis Antonio Tagle'ın Filipinler'in başkenti Manila’ya gittiği sırada yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

PAPA FRANCİS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kardinal Tagle, Papa Francis ile 29 Ağustos'ta özel bir toplantıda bir araya gelmiş ve 7 Eylül'de yapılan testi ise negatif çıkmıştı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Kardinal Luis Antonio Tagle ve Papa Francis (Site:Reuters)

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER KONTROL EDİLİYOR

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada Vatikan sağlık yetkililerinin son günlerde Tagle ile temas kuran kişileri kontrol ettiğini aktardı.

Bruni kontrol edilen arasında düzenli olarak test edildiği belirtilen 83 yaşındaki Papa'nın olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

Sözcü Bruni, Tagle’ın herhangi bir semptom göstermediğini ifade ederken Manila’da karantina altına alınacağını aktardı. (İHA)

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